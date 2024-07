Der Euro hat am Montag zunächst kaum auf das Ergebnis der französischen Parlamentswahl reagiert. Im Nachbarland ist der Rechtsruck schwächer ausgefallen als angenommen. Die Gemeinschaftswährung kostet am Vormittag 1,0832 US-Dollar und damit nur geringfügig weniger als am späten Freitagabend. Damit konnten die Gewinne aus der vergangenen Woche überwiegend gehalten werden. Der Euro war Ende Vorwoche wegen Anzeichen einer Abkühlung am US-Arbeitsmarkt noch gestiegen.