Der Euro hat am Montagabend nachgegeben und zum Franken wie auch zum US-Dollar weiter an Wert verloren. Der Gemeinschaftswährung setzte vor allem zu, dass Vertreter der Europäische Zentralbank (EZB) die Erwartungen auf baldige Zinserhöhungen dämpften. Gleichzeitig belasteten die jüngsten Inflationsdaten: In Deutschland stiegen die Konsumentenpreise im März auf 2,7 Prozent und damit stärker als erwartet, vor allem wegen teurer Energie.