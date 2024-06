Der Franken gewann an Stärke nach der Veröffentlichung der Schweizer Inflation. Diese war im Mai unverändert bei 1,4 Prozent. Für die SNB bestehe kein akuter Handlungsbedarf am 22. Juni die Zinsen zu senken, sagte ein Experte. Da von der EZB am kommenden Donnerstag aber eine Zinssenkung erwartet werde, verringere dies die Zinsdifferenz zwischen Euro und Franken, was für einen stärkeren Franken spreche, meinte ein Händler.