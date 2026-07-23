Die EZB hatte am Nachmittag ihre Leitzinsen nach ihrer Ratssitzung wie erwartet nicht erneut angehoben, was zu einer Abschwächung des Euro führte. «Die Unsicherheit ist nach wie vor hoch, und die Auswirkungen des Energieschocks auf die Inflation sind noch nicht vollständig zum Tragen gekommen», sagte Präsidentin Christine Lagarde nach der Sitzung des EZB-Rates in Frankfurt. Die Notenbank will weitere Konjunkturdaten abwarten und im September über eine mögliche Leitzinserhöhung entscheiden.