Der Euro hat nach der Vortagserholung am Donnerstag wieder nachgegeben. Nach überraschend guten Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten sowie dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) sank die Gemeinschaftswährung in New York zuletzt auf 1,0836 US-Dollar - ihr Tagestief erreichte sie bei 1,0822 Dollar.

25.01.2024 21:08