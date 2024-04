Der Franken blieb zum Euro derweil praktisch unverändert. Das EUR/CHF-Währungspaar wurde am späten Abend zu 0,9694 gehandelt nach 0,9697 am frühen Abend. USD/CHF stieg entsprechend leicht auf 0,9103 von 0,9088. Am frühen Morgen hatte der Franken wegen der Ereignisse im Nahen Osten phasenweise deutlich zugelegt.