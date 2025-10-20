Nach Ansicht von Händlern drückt auch die Senkung der Kreditwürdigkeit des hoch verschuldeten Frankreich auf «A+» von zuvor «AA-» auf den Euro-Kurs. Obwohl zuletzt ein Entwurf für den Haushalt eingebracht wurde, bleibe die Unsicherheit bestehen, hiess es zur Begründung. Durch die schlechtere Bewertung kann die Zinslast bei neu auszugebenden Staatsanleihen steigen. Erst im September hatte Fitch die Note für die Kreditwürdigkeit des Landes von «AA-» auf «A+» reduziert.