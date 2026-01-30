Einem Marktbeobachter zufolge sind die Kursrückgänge des Euro am Freitag eine Folge davon, dass der von Trump als neuer Fed-Chef vorgeschlagene Kevin Warsh von Anlegern nicht so stark als Verfechter tiefgreifender Zinssenkungen empfunden wird. Dies habe an den Märkten Zweifel geschürt, dass es tatsächlich zu einer deutlichen Lockerung der Geldpolitik kommen werde. Denn Warsh gilt eigentlich als Vertreter einer eher restriktiven Geldpolitik, soll sich allerdings zuletzt Medienberichten zufolge offen für niedrigere Zinsen gezeigt haben.