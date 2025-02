Der Euro zeigt sich am Freitagvormittag zum Franken wie zum Dollar leicht schwächer. Im Handel wurde auf die stagnierende Stimmung der Unternehmen in der Eurozone verwiesen, wobei vor allem Daten aus Frankreich unerwartet schwach ausgefallen sind. Am Nachmittag stehen nun noch die Einkaufsmanagerindizes aus den USA an.