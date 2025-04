So wird das Währungspaar Euro/Dollar am späten Nachmittag zu 1,0799 gehandelt nach 1,0824 am Mittag und 1,0816 am Morgen. Auch zum Franken hat die Gemeinschaftswährung an Wert verloren und kostet zuletzt 0,9531 Franken. Das ist leicht tiefer als gegen Mittag (0,9546). Das Dollar/Franken-Paar wird derweil zu 0,8828 nach 0,8819 gehandelt.