Belastet wird der Euro durch Spekulationen auf Leitzinssenkungen durch die EZB auf einer der nächsten Ratssitzungen. Am Wochenende hatte Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau abermals Zinssenkungen in diesem Jahr in Aussicht gestellt und zugleich gesagt, dass auf den kommenden Sitzungen des EZB-Rats alles offen sei. An den Märkten wird gegenwärtig von einer ersten Lockerung bereits im April ausgegangen. Fachleute halten den Zeitpunkt überwiegend für verfrüht.