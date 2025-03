Preisdaten aus der Eurozone gaben der Gemeinschaftswährung am Morgen keine grösseren Impulse. In Frankreich hatte sich die Inflation im März überraschend auf dem vergleichsweise geringen Niveau von 0,9 Prozent gehalten. In Spanien schwächte sich die Teuerung hingegen deutlich ab. Die für europäische Vergleichszwecke errechnete Inflationsrate fiel von 2,9 auf 2,2 Prozent. Die Europäische Zentralbank strebt für die gesamte Eurozone mittelfristig einen Wert von zwei Prozent an.