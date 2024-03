Der Euro hat am Dienstag ein wenig nachgegeben. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0856 US-Dollar. Am Morgen hatte der Euro mit 1,0868 Dollar noch etwas mehr gekostet. Am Vormittag war der Kurs kurzzeitig bis auf 1,0835 Dollar gesunken. Dies war der niedrigste Stand seit Anfang März.