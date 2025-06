Ansonsten dürften die Zinsentscheidungen der Notenbanken der USA und der Schweiz die Händler in ihrem Banne halten. «Obschon der aktuelle Leitzins von 4,25 Prozent angesichts der PCE-Inflationsrate von 2,1 Prozent sehr restriktiv ist, dürfte das Fed die weitere Entwicklung in der Zollpolitik abwarten wollen und die Zinsschraube noch nicht lockern», heisst es bei der Valiant Bank. Den Dollar dürfte das bestenfalls stabilisieren, denn es bestehe die Gefahr, dass die USA doch noch in den Konflikt zwischen Israel und Iran hingezogen würden.