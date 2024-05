Zum Franken ging der Euro auch im späten Nachmittagshandel mit 0,9907 weiter zu mehr als 99 Rappen um. Diese Marke hatte er am Vormittag überschritten, nachdem er am frühen Morgen noch deutlich darunter notierte. Auch der US-Dollar legte am Handelstag zum Franken zu auf zuletzt 0,9142 nach 0,9112 am frühen Morgen.