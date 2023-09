Auch zum Franken notiert der Euro mit 0,9583 einen Tick tiefer als am Vorabend mit 0,9592. Der Dollar hat sich auf 0,8974 von 0,8979 nur minimst verbilligt. Dies entspricht etwa der Einschätzung der Commerzbank, dass der Devisenmarkt im Vorfeld des Zinsentscheids in den USA vom Mittwochabend «die Füsse weitestgehend still halten» dürfte.