Der Euro hat am Mittwoch zur US-Währung nachgeben. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0687 US-Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch knapp über der Marke von 1,07 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0689 (Dienstag: 1,0714) Dollar fest.