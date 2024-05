Die beiden grossen Notenbanken dürften aus Sicht von Experten zunächst unterschiedliche Wege beschreiten: Während die EZB bereits am Donnerstag auf eine erste Zinssenkung zusteuert, zeichnet sich eine baldige geldpolitische Lockerung in den USA derzeit nicht ab. Ausschlaggebend ist die hartnäckige Teuerung in den Vereinigten Staaten.