Das EUR/CHF-Paar hält sich derweil mit 0,9505 knapp über der 0,95er Marke. Diese hatte es erst am Vortag zurückerobert, nachdem es am Freitag bis auf ein Rekordtief von 0,9456 abgesackt war. Der US-Dollar kostet aktuell 0,9012 Franken nach 0,9002 am Vorabend.