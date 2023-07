Datenseitig fällt der Wochenauftakt eher ruhig aus. In Deutschland veröffentlicht das Sentix-Institut sein monatliches Konjunkturbarometer. In den USA stehen lediglich Zahlen zu den Grosshandelsbeständen und zur Kreditvergabe auf dem Programm. Beides wird an den Märkten in der Regel beiläufig zur Kenntnis genommen.