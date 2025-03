Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater warnt aber vor einer verfrühten Euphorie: «Damit aus dieser Stimmungsaufhellung tatsächlich ein rosiges Bild für die deutsche Wirtschaft wird, müssen nun in den Koalitionsverhandlungen zügig durchgreifende Reformen für den Standort Deutschland vereinbart werden», heisst es in einem Kommentar. «Ansonsten droht ein konjunkturelles Strohfeuer, in dem die vielen Milliarden verbrennen, die nun bereitgestellt werden.»