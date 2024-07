Nach der Stärke der Vortage notiert der Franken zu den beiden grossen Währungen wieder etwas schwächer. So notiert das Euro-Franken-Paar am späten Abend bei 0,9596 und damit nur noch knapp unter der Marke von 96 Rappen. Der Dollar geht derweil zu 0,8837 Franken, nach 0,8807 am Vorabend. Auch Nachfrage nach anderen als sicher geltenden Währungen wie dem japanischen Yen wurde gebremst.