Zum Franken haben sich Dollar und Euro über Nacht kaum verändert. Der Dollar wird zu 0,8929 nach 0,8924 Franken gehandelt. Der Euro/Franken-Kurs notiert mit 0,9809 in etwa gleich hoch wie am Vorabend. Im Verlauf könnte es etwas mehr Bewegung geben. Denn um 09.30 Uhr veröffentlicht die Schweizerische Nationalbank (SNB) ihre Zinsentscheidung. Dabei rechnen Ökonomen mit einer Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf 1,75 Prozent. Am Markt dagegen tippen die Händler meist auf ein Plus von 50 BP.