Die Commerzbank sieht derweil die Ernennung von Stephen Miran als neuen Fed Gouverneur nach dem überraschenden und vorzeitigen Rücktritt von Adriana Kugler als tendenzielle Belastung für den Dollar. Denn er sei bislang als Vorsitzender des Council of Economic Advisors Teil der US-Regierung. Daher könne man davon ausgehen, dass er eher ein Unterstützer einer «taubenhafteren» Geldpolitik sei, was die Kommunikation der US-Notenbank verkomplizieren dürfte.