Auch zum Franken halten sich die Bewegungen von Euro und Dollar in Grenzen. Die Gemeinschaftswährung kostet aktuell 0,9799 nach 0,9798 Franken am Vorabend. Am frühen Nachmittag war das Paar noch bis auf 0,9822 geklettert, ein Niveau, das es seit Mai 2023 nicht mehr gesehen hatte. Der Dollar notiert im Frühgeschäft bei 0,9056 nach 0,9054 Franken.