Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel über der Marke von 1,09 US-Dollar gehalten. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,0916 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Der Kurs bewegt sich damit etwas unterhalb des am Freitag markierten einmonatigen Höchststands.

20.06.2023 07:37