Die Kursausschläge halten sich jedoch in Grenzen. Die zweite Veröffentlichung zu den Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone bewegt die Märkte kaum. In den Industrieunternehmen hat sich die Stimmung im Juni erneut verschlechtert und ist auf den tiefsten Stand seit drei Jahren gefallen. Ein vorläufiges Ergebnis wurde leicht nach unten revidiert.