Der Euro hat sich am Donnerstag über 1,12 US-Dollar behauptet. Am Mittag notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1212 Dollar und damit in etwa auf dem Vorabendniveau. Der am Dienstag bei 1,1276 Dollar erreichte Höchststand seit Februar 2022 liegt noch ein Stück weit entfernt.

20.07.2023 12:56