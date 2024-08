Der Euro zeigt sich gegenüber dem Franken am Mittwochabend stabil. Er verharrt bei 0,9530 klar über der Marke bei 0,95. Gegenüber dem US-Dollar hat sich der Franken am Abend etwas abgeschwächt. Der Dollar ist am Abend auf 0,8651 von 0,8631 am Nachmittag gestiegen.