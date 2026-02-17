Die Erholung des Euro ging einher mit steigenden Kursen an den europäischen Aktienbörsen. Die Gemeinschaftswährung erholte sich bis zum späten Abend auf 1,1847 Dollar, nachdem sie im europäischen Währungsgeschäft mit 1,1805 Dollar auf den tiefsten Stand seit einer Woche gefallen war. Der Euro notiert zum Franken bei 0,9126 Franken nach 0,9106 im Tief am Morgen. Indes notiert dr Dollar zum Franken mit 0,7703 Franken wieder über der Marke von 77 Rappen.