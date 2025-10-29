Vor allem zum Franken hat der Euro in den letzten Stunden etwas Terrain gut gemacht. Aktuell wird das EUR/CHF-Paar zu 0,9272 gehandelt nach 0,9241 am frühen Morgen (Vorabend 0,9248). Das EUR/USD-Paar geht derzeit zu 1,1646 ebenfalls etwas höher um als am Morgen. Im Vergleich zum Vorabend bei 1,1662 hat sich de Euro aber immer noch leicht abgeschwächt. Für das USD/CHF-Paar ergibt sich damit aktuell 0,7962 nach 0,7946 am Morgen. Im Vergleich zum Vorabend (0,7930) ist die Frankenschwäche damit noch etwas ausgeprägter.