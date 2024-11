Die mögliche Eskalation des Kriegs in der Ukraine sorgt weiter für Verunsicherung, hiess es im Handel. Das lasse die Nachfrage nach Dollar und Franken in der Tendenz steigen. Am Morgen wurden zudem Daten zum französischen Geschäftsklima veröffentlicht: Der Indexwert trübte sich überraschend etwas ein, statt wie erwartet zu stagnieren.