Zum Franken notiert der Dollar derweil weiterhin unter der Marke von 0,86 Franken, die am späten Freitagnachmittag erstmals seit vergangenen Februar unterschritten wurde. Derzeit kostet ein Dollar noch 0,8595 Franken nach Kursen am Vormittag von über 0,87. Auch der Euro gab zuletzt zum Franken nach und notiert aktuell bei 0,9378 Franken nachdem er am Morgen noch zu über 0,94 gehandelt wurde.