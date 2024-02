Auch der Franken büsste zum Greenback klar an Terrain ein. Das USD/CHF-Paar wurde am Freitagabend bei 0,8666 gehandelt nach 0,8561 noch zur Mittagszeit bzw. vor der Veröffentlichung der Job-Daten. Für das EUR/CHF-Paar ergibt das zuletzt 0,9355 nach 0,9316 am Mittag.