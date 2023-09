Im Fokus steht am Devisenmarkt schon am Donnerstag die Zinsentscheidung der EZB. Hier wird eine enge Entscheidung erwartet. Zuletzt hatten allerdings wieder mehr Marktteilnehmer einen Zinsschritt eingepreist, wie Commerzbank-Analyst Michael Leister schreibt. Es sei lange her, dass es so viel Unsicherheit darüber gab, ob die Zinsen weiter erhöht werden oder nicht, hiess es seitens der Helaba. Höhere Zinsen stützen tendenziell eine Währung.