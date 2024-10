Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hatte am Vorabend in einer Rede frühere Aussagen bekräftigt, wonach das angepeilte Inflationsziel von mittelfristig 2 Prozent schneller als erwartet zu erreichen sei. Am Markt wird im Dezember mit einer weiteren Zinssenkung der EZB gerechnet. Vor dem Hintergrund der zuletzt eher schwachen konjunkturellen Entwicklung wollen einige Experten auch einen grösseren Zinsschritt von 0,50 Prozentpunkte nicht mehr ausschliessen. Entsprechend litt der Euro unter der Aussicht auf sinkende Zinsen.