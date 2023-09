In dieser Woche sind es vor allem die Verbraucherpreise aus den USA am Mittwoch sowie die EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag, die im Fokus stehen. Sollten die Währungshüter keine klaren Signale für eine straffe Geldpolitik senden, werde die Abwertung des Euro weitergehen, erwarten die Experten der Dekabank. Ob allerdings die EZB die Leitzinsen tatsächlich weiter anhebt, darüber sind sich Ökonomen nicht einig.