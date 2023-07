Zum Franken kostet der Euro am späten Abend auch etwas weniger mit 0,9619 Franken nach 0,9620 am Nachmittag und 0,9629 am Morgen. Der Greenback kostet derweil 0,8586 Franken und damit etwas weniger als am Nachmittag mit 0,8592 Franken, aber etwas mehr als am Morgen mit 0,8577 Franken.