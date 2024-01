Der Euro hat sich am Mittwoch im US-Handel behauptet. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,0876 US-Dollar. Zum Schweizer Franken zog der US-Dollar im Tagesverlauf auf 0,8653 an, notiert aber etwas unter Tageshoch. Der Euro kostet am Abend 0,9412 Franken.

17.01.2024 21:15