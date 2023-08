Die trübe Stimmung an den Finanzmärkten hat den Euro am Dienstag im US-Handel etwas belastet. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,0957 Dollar nach 1,0951 Dollar am Nachmittag. Im asiatischen Handel hatte der Euro noch zeitweise über 1,10 Dollar notiert.

08.08.2023 21:05