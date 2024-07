Der Euro hat sich am Montag im weiteren US-Handelsverlauf nicht allzu viel bewegt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,0821 Dollar. Zum Schweizer Franken notiert der Euro mit 0,9593 Franken in etwa auf dem Niveau vom Morgengeschäft, während der Dollar etwas höher bei 0,8864 Franken kursiert.