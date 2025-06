Am Devisenmarkt halten sich am Freitagvormittag die Kursbewegungen in Grenzen. Der Euro kann damit seine am Vortag und über Nacht erzielten Gewinne gegenüber US-Dollar und Franken verteidigen. Dabei verleiht laut Händlern die freundlichere Stimmung an den Finanzmärkten dem Euro eine gewisse Unterstützung.