Der Fed-Chef habe sich ziemlich «taubenhaft» geäussert, so die Postbank weiter. Die Abwärtsrisiken für die Beschäftigung seien gestiegen, sagte Powell an einer Konferenz. Gleichzeitig blieben die Inflationserwartungen auf dem Niveau des Zwei-Prozent-Ziels des Fed und es gebe kaum Anzeichen für einen breiteren Inflationsdruck über die Zölle hinaus. «Das sind Worte, die der Marktstimmung gut tun», sagte ein Händler.