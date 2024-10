Auf Datenseite wurden in Deutschland am Morgen die jüngsten Stimmungsdaten des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) publiziert. «Die ZEW-Umfrage für den Monat Oktober bietet diesmal keine Hiobsbotschaften», kommentiert Robin Winkler, Chefökonom der Deutschen Bank. «Die Lageeinschätzung bleibt zwar weiterhin fast so schlecht wie in den tiefen Rezessionen von 2009 oder 2020. Doch die Konjunkturerwartungen haben sich im vergangenen Monat spürbar verbessert, was vor allem an der Aussicht auf eine schnellere Zinswende liegen dürfte.»