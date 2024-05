Am Morgen dürften Anleger neue Wachstumszahlen aus Grossbritannien in den Blick nehmen. Auch dort stellt sich die Frage des Zeitpunkts einer ersten Zinssenkung. Am Donnerstag hatte die Notenbank ihre Bereitschaft signalisiert, damit nicht mehr allzu lange warten zu wollen. In den USA steht am Nachmittag das Konsumklima der Uni Michigan an, das auch Inflationserwartungen der Verbraucher enthält.