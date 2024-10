Die Aussagen von SNB-Vizepräsident Antoine Martin an einem Anlass am Donnerstagabend hatten damit keine nachhaltige Wirkung auf den Franken. Laut Martin könnte die SNB noch in diesem Jahr erneut die Leitzinsen senken. Dies angesichts der relativ tiefen Inflation in der Schweiz bei einem lediglich moderaten Wirtschaftswachstum. Allerdings hatte die SNB selbst bei ihrer jüngsten Lagebeurteilung im September nach der erneuten Senkung um 0,25 Prozentpunkte auf 1,00 Prozent weitere Zinsschnitt in Aussicht gestellt.