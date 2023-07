Der Euro hat sich am Mittwoch in etwa auf Vortagesniveau gehalten. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1219 US-Dollar, nachdem sie am Morgen kurz unter 1,12 Dollar gefallen war. Am Dienstag war der Eurokurs bis auf 1,1276 Dollar geklettert und hatte damit den höchsten Stand seit Februar 2022 erreicht.

19.07.2023 13:11