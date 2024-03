Zuletzt hatte sich der US-Dollar stark gezeigt. In Washington begann die zweitägige Zinssitzung der US-Zentralbank Fed. Am Mittwochabend sollen die Resultate verkündet werden. Die an den Finanzmärkten drängendste Frage lautet, wann die Federal Reserve ihre straffe Geldpolitik lockern könnte. Aktuell wird noch nicht damit gerechnet. Die Finanzmärkte gehen überwiegend von einer ersten Zinssenkung im Sommer aus. Diese Erwartungen wurden zuletzt jedoch durch eine hartnäckige Inflation und robuste Konjunkturdaten gedämpft, was den Dollar stützte.