Derweil hat sich der der Euro die ganze Zeit zum Franken um die Marke von 97 Rappen herum bewegt. Aktuell kostet der Euro 0,9705 Franken nach 0,9703 am Morgen und 0,9695 am Vorabend. Das Währungspaar USD/CHF wird zu 0,9038 gehandelt nach 0,9037 am Montagabend.