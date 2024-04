In Europa richteten sich die Blicke zum Wochenstart unter anderem auf neue Inflationsdaten. In Spanien zog die Teuerung im April leicht an. In Deutschland blieb die Inflationsrate einer ersten Schätzung zufolge nach drei Rückgängen in Folge unverändert. «Die vorläufigen Inflationsdaten für April dürften der EZB grösseres Vertrauen einflössen, dass die Inflation trotz der anziehenden Konjunktur weiterhin abklingt», schrieb Robin Winkler, Deutschland-Chefvolkswirt der Deutschen Bank. Am Dienstag folgen dann die entsprechenden Daten für den Euroraum.